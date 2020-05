Entre la PlayStation 5 et la Xbox Series X, nous semblons en savoir un peu moins sur la première. Sony Interactive Entertainment n'a pas montré la console elle-même. Nous n'avons vu aucun jeu.



Mais cela devrait commencer à changer dans les prochaines semaines. Sony a quelques événements en préparation. Et ceux-ci devraient permettre d'examiner de plus près la prochaine génération.



Le premier est un événement Sony qui aura lieu début juin. La société avait initialement prévu cet événement pour le 4 juin, mais elle est en train de le déplacer. La date exacte est plus floue maintenant. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit décalée de quelques semaines (mais de quelques jours selon son twitter). La date de début juin reste le plan actuel de la société.



Que devez-vous attendre de cet événement de début juin ? Sony était en train d'établir une liste de jeux de la prochaine génération (et pas seulement first party). Le décalage de la date, cependant, pourrait entraîner quelques complications à cet égard.



Et je ne sais pas si c'est à ce moment-là que Sony va enfin montrer la console physique elle-même. C'est possible, mais je ne peux pas le confirmer.



Je pense que Sony aura montré la PlayStation 5 en détail au début de l'événement suivant. La société prépare une de ses présentations vidéo sur l'état de la situation pour le début du mois d'août. Elle mettra en avant une combinaison de jeux de la génération actuelle et de la prochaine génération.



Jusqu'à la fin du mois d'août, vous devriez encore vous attendre à ce que Sony communique également en utilisant son blog et ses raiseaux sociaux.

Microsoft avait déjà un Inside Xbox dans le cadre de ses événements mensuels Xbox 20/20. Elle a également annoncé son intention de présenter sa gamme de first party lors d'un événement en juillet. Mais s'il s'agit d'un événement mensuel, qu'en est-il de juin ?



Pour l'instant, Microsoft prévoit d'organiser un autre événement durant la deuxième semaine de juin. Microsoft visait le 10 juin pour cela, mais le 9 juin est également possible. Contrairement aux event de mai et de juillet, la diffusion de juin permettra de voir de plus près la nouvelle console Xbox.



Maintenant, nous avons déjà vu beaucoup de choses du système Xbox Series X. Microsoft a même invité quelques prises extérieures à démonter la console pièce par pièce. Mais un regard plus attentif sur le X pourrait montrer ce que cela représente de l'utiliser réellement.



Ou, peut-être, c'est à ce moment que Microsoft parle réellement du système Lockhart, dont la rumeur court. De nombreux rapports affirment que Lockhart est une Xbox plus abordable mais avec de nombreuses fonctionnalités clés de la prochaine génération, comme un SSD.



Pour être clair, je ne peux pas confirmer que Lockhart sera présent à cet événement ni même qu'il sera commercialisé.

Au début de ce mois, j'ai signalé que Nintendo ne prévoyait pas de Direct pour le mois de juin. J'ajouterai que Nintendo ne prévoit pas du tout de Direct pour le moment. Il dit aux partenaires de développement de ne pas attendre le Direct même s'ils ont une grande annonce à faire.



Quant aux jeux first party, attendez-vous à ce que Nintendo répète son Paper Mario : The Origami King. Les bandes-annonces surprises sorties de nulle part peuvent encore susciter beaucoup d'enthousiasme. La société n'a pas non plus à se soucier de répondre aux attentes si vous ne savez pas que quelque chose va arriver.



Et ce qui s'en vient, c'est Pikmin 3 Deluxe, les remasters de Mario en 3D et Super Mario 3D World Deluxe. Elle pourrait avoir d'autres surprises, mais elle pourrait en fait attendre un Direct pour s'y mettre.