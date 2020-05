Hello,La next gen arrivant et je vais balancer à la déchetterie ma vielle HD Ready qui commence à tourner au vert (heureusement j'ai deux autres full HD), je voudrais m'acheter une TV 4K. C'est pas pour tout de suite (probablement cet été).Alors j'avoue que niveau TV 4k je suis un débutant. Ca sera ma première TV 4K.Déjà j'aimerais savoir s'il vaut mieux partir dans du LED ou de l'OLED?Et quels sont les différences entre les deux ?Merci d'avance.

Who likes this ?

posted the 05/17/2020 at 10:50 AM by jenicris