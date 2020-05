Salut à tousJe vous partage une de mes dernières créations faites sur dreams: "A ride at Altopolis", un concept de ville en open world fait sur Dreams. Pour l'instant c'est vraiment qu'une première version, cela m'a pris environ une semaine pour trouver la bonne méthode d'optimisation et sculpté les différents niveaux de détails, mais j'ai essentiellement fait de la récupération d'assets de mon précédent jeu pour construire les modules d'immeubles.L'idée était d'optimiser le plus possible pour pourvoir faire une ville gigantesque. Pour ce faire, avec un peu de logique, j'affiche différents niveaux de détail de mes assets pour alléger le thermo jeu (nombre d'objets présent dans la scène). Je peux ainsi obtenir une ville de plusieurs Kilomètres carré pour un coup vraiment dérisoire. (2 ou 3%)Je ferai évoluer encore cette création en ajoutant plus de variété et surtout de nouvelle fonctionnalité (gameplay, point l'intérêt, lieu à visiter, traffic, lumière nocturne, + de néon, amélioration du LOD et de l'affichage, etc...) j'ignore jusqu'où je serai en mesure d'aller, mais je pense déjà à l'intégré dans différents projet, et pourquoi pas en faire une sorte de hub géant pour tout mes projets SF, en tout cas ça reste un exercice vraiment intéressant à faire.Voila le lien indreams pour y accéder: https://indreams.me/dream/mCfBSkpXvQT