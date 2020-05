Voiiiiiilà ! Project Diva Mega Mix est enfin disponible en Europe, avant même que mon édition japonaise ne soit arrivée à la maison (3 mois après sa commande lol).Par contre, mauvaise nouvelle : Impossible de le trouver au format physique, j'en conclus que ma version importée ne sera au final pas si inutile que celaJ'ai pris la version Asia sur Play-Asia.com :A 56€, c'est plutôt honnête, et normalement y'a l'anglais sur la cartoucheBon, maintenant, la question est : Vais-je prendre le risque d'acheter cette version demat' européenne et de recevoir 3 jours après la version Asia vu la chance que j'ai en ce moment ?

posted the 05/16/2020 at 12:41 AM by suzukube