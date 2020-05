Je suis tombé par hasard sur youtube, sur la chaîne de silvano Trotta, une vidéo poster y a une heure, qui en gros explique bien les choses, tel que je le pensais depuis le debut.



La vidéo dur 1 heure, néanmoins on voit enfin des docteurs libre, qui n'ont aucune raison a part sauver des gens.



Bref au début, graphique de l'OMS a l'appuie, on voit la catastrophe du confinement policière stricte.



Que les personne de moins de 50 ans ne sont pratiquement pas touché par le covid19.



Qu'il y a des traitements qui fonctionne, notamment le traitement du docteur Raoul, qui coûte que 12€, alors que les gouvernements on préférer faire des recherche avec des coup a 4500€ par malade ( on peut se poser des questions si les gouvernements n'ont pas d'intérêt financier a préféré un traitement qui ne marche pas a 4500€ par tête, plutôt qu'un traitement a 12€ qui fonctionne).



Bref j'invite les personnes qui veulent savoir et pas croire tous ce qui es dit en parallèle pour faire leur propre raison pour enfin comprendre le fin mots de ce truc qui aurait pu être largement moins destructif sur le plan économique, sur les libertés individuelles, sur le bon sens, etc ...