Malgré les leak apparus la semaine dernière et les mauvaises réactions qui ont suivi, the last of us 2 est déjà dans le top vente Amazon UK, Français et Américain.Le jeu n'est prévu que pour le 19 juin, ces ventes en ligne peuvent déjà prédire un immense carton pour Naughty Dog, et que la hype n'est pas redescendue.Top FR Amazon Ps4(1er):https://www.amazon.fr/gp/bestsellers/videogames/2580756031Top Uk Amazon(2eme):https://www.amazon.co.uk/Best-Sellers-PC-Video-Games-PlayStation/zgbs/videogames/13978397031/ref=zg_bs_nav_vg_h__2_13978348031Top USA Amazon (2eme):https://www.amazon.com/Best-Sellers-Video-Games-PlayStation/zgbs/videogames/6427831011/ref=zg_bs_nav_vg_2_6427814011