Si il y a bien une scene dans tout le jeu qui alimente les theories en tout genre , c'est bien cette scene.

La plupart des gens pensent que cette scene est soit en reference a aerith , soit au meteor est .... il semblerai que ce n'est pas du tout le cas et que la solution est finalement assez simple . ( enfin selon moi )



Le jeu donne lui meme l'explication ( dans la description des chapitres ) , sephiroth montre une illusion a cloud de l'avenir de la planete . TOUTE la scene est une illusion.

7 secondes avant la fin n'est pas une référence à Aerith.

C'est juste le temps qu'il reste à cloud avant de sortir de l'illusion de sephiroth.



En gros quand sephi dit :

"Seven seconds till the end. Time enough for you. Perhaps. But what will you do with it? Let's see."



Et donc en gros faut juste comprendre :

"il te reste 7 secondes avant de sortir de l'illusion de ce que je t'ai montré, maintenant que tu connais l'avenir, que vas-tu faire de cette connaissance? quel choix feras-tu? "



A noter que la version eng differe de la version fr qui a traduit par " 7 seconde avant l'apocalypse "

Alors entre "fin" et "apocalypse" lequel est le plus juste ....