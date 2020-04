Donc nouveauté : buisson , la galerie d’art et Rounard.



Nintendo profite de l’annonce de cette mise à jour pour détailler le contenu des prochains mois. Plusieurs événements seront organisés, et ce dès le 23 avril 2020 : le jour de la nature vous proposera des nouveautés au niveau du programme Miles Nook+, La compagnie Dodo Airlines ouvrira ses escapades sur des îles labyrinthes (du 1er au 7 mai), et Thibou organisera un rallye tampons à l’occasion de la journée internationale des musées (du 18 au 31 mai).



La saison des mariages sera également fêtée par Nintendo dans Animal Crossing New Horizons ! Elle se déroulera du 1er au 30 juin et vous emmènera sur l’île de Joe pour organiser le mariage de Risette et Serge, les deux Lamas star de la série…