J'viens d'avoir l'idée du siècle : un iPhone SE 2020 + l'Apple Arcade, n'est-ce pas l'idéal pour jouer sur smartphone ? Pokémon Go ne fonctionne-t'il pas mieux sur un iPhone SE 2020 que sur un S8+ ?Et surtout, la musique m'a convaincue : elle est jazzy, pleine de basses, tout ce que j'aime. On dirait un peu Astronomia. 489€, ce n'est que 150€ de plus qu'une Nintendo Switch après tout