Je ne peux rester insensible sur l'architecture physique interne globale de la console qui m'intrigue.

Ayant monté maintes et maintes configuration personnel sur PC depuis bientôt 15 ans,je trouve l'ingéniosité insolente du créateur derrière cette console. C'est simple,c'est beau à tomber,c'est puissant et surtout ça respire !!! Je ne pense pas que certain(e)s(surtout les joueurs console) mesure la difficulté que ça représente d'assembler le tout de façon si rapproché et d'avoir un flux d'air constant qui évite toute surchauffe,le tout en gardant des fréquences haute ! Mon PC en ai témoin. C'est fort croyez moi!!

Mais ayant été très déçu du constructeur sur le plan ludothèque de first party exclusif sur cet génération, un travail demeure cela dit,et un très gros même qu'importe les dires, ce sont bien évidemment les jeux qui feront la différence pour respecter ce gros travail qu'est cette console.

Sur le plan de la manette, j'aurais aimé bien plus de prise de risque,un peu comme la DualSense,pas sur l'ergonomie qui comble déjà pas mal de monde dont moi avec le temps(Deux semaines de crampe sérieuse pour m'habituer à la Elite),mais sur le design en façade. Un design plus futuriste,moins plat et trop proche de la One original,mais plus une approche Elite 1 à 2.

Le slot de carte mémoire propriétaire de 1To est plus que bienvenu,compacte,design simple et discret,mais question niveau prix ? Ça risque de piquer malheureusement. Outre ce soucis,nous avons encore là un composant qui se marie parfaitement avec l'architecture de la console,c'est beau.

Pour finir, cette console(pc ?) sur le papier et surtout visuellement, peut intéresser,ou pas, mais il faut tout de même saluer Chris Kujawski et son équipe,parce qu'à mes yeux en tant que mordu de tech PC, c'est du 10/10.

PS : L'assemblage en gros pièce par pièce commence à 10:00. A 8:15 une idée de la vitesse de transition entre les jeux. Aucun retournement de veste,j'apprécie la technologie,je reste sur PC,mais avec plus d'attente venant de Sony mais aussi Microsoft,surtout lui qui a encore à prouver . Tout commentaire troll sera supprimé