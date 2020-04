Hello ! Je suppose que vous connaissez tous Puzzle Bobble ? Et bien saviez-vous que le petit personnage a commencé dans un sorte de mélange de genre entre Pacman et le jeu de plateforme appelé BOBBLE BUBBLE ? Et qu'un remake est sorti le novembre dernier sur Nintendo Switch... Jeu qui aura prochainement une mise à jour de contenu entièrement gratuitN'empêche qu'au final, c'est une belle découverte (ndlr : après un échange, l'éditeur m'a envoyé justement une copie du jeu pour le découvrir, et moi, j'avais honte de mon manque de culture), cela dit, même avec ses 100 niveaux, je ne suis pas sûr du positionnement tarifaire : 40 € tout de même... Dommage. A voir s'il dispose d'une promotion actuellementMAJ : pas de promo :/ !