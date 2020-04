Et...Ça a l'air sympa non ?Voici l'annonce de Kamiya : https://twitter.com/PG_kamiya/status/1245247782400581637 Alors... Des déçus de cette 4ème annonce ? Sol Presta everybody ! Samba !

Like

Who likes this ?

posted the 04/01/2020 at 01:10 PM by suzukube