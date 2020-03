Une vidéo plutôt interessante ^^ ! Vous avez déjà acheté des éléments in-game ? Personnellement oui : Au moins 100€ de coffres dans Overwatch, et 30€ pour avoir tous les persos dans Paladins ^^' ! Mais en vrai, c'est plus pour encourager les dev car c'est 2 jeux que j'adore.

Like

Who likes this ?

posted the 03/26/2020 at 03:00 PM by suzukube