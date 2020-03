Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le super échantillonnage par deep learning, cette technologie exploite la puissance de l'intelligence artificielle pour booster le framerate tout en préservant la qualité visuelle, elle a été introduite paravec l'architectureen 2018 et les cartes graphiquessont les seules capables de la gérer grâce aux Tensor Cores.décrit lecomme plus simple pour les développeurs, plus rapide et plus précis que la version 1.0, grâceaux progrès effectués les joueurs équipés de cartespeuvent profiter à présent d'une expérience de jeu nonseulement plus fluide mais aussi d'avoir les paramètres graphiques les plus élevés sans impacter les performances.Selon la firme américaine, lea plusieurs avantages :