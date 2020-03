Cette guerre entre les puissances est totalement ridicule ! Y'en à beaucoup qui critique les gens qui joue à Fortnite ou autre battle royale mais eux au moins il prennent plaisir à jouer (Meme si je suis pas fan) ! Quand qu'il s'agit de parler de jeu y'a plus personne; ca descends tout de suite un jeu parceque ses graphisme sont pas ouf... Mais qu'en est il du plaisir de jouer ? Plus je vieilli et plus je comprend la politique de nintendo meme si les prix sont fou il cherche à divertir et à innover dans le gameplay à chaque foisSony à fait un sans faute mais sa com commence à sentir l'arrogance... Microsoft mise tout sur la puissance et on à bien vu qu'une ps4 inférieur la surpassé avec une ludothèque de pure bonheur ! Donc la puissance osef de ca ! On veut des jeux tout simplement... Alors arrêtez de faire les connaisseurs avec vos spec c'est pas des composant qui vont vous divertir ! GK j'aime vos trop débat mais la on aurai dit une maternel bordelPs : désolé d'avance pour toutes ces fautes atroces !