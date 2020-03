Cinéma

C'était somme toute logique mais même si le virus est endigué dans les prochains mois, les sorties programmées bien plus tard de séries TV vont fortement être impactées.



Disney a confirmé l'arrêt de chantier pour :

- Loki

- Falcon & Winder Soldier

- WandaVision



Donc les 3 séries Disney+ ancrées dans la Phase 4 qui doit démarrer le 1er mai avec le film Black Widow mais on s'attend tous au report de ce dernier. La prod est à l'arrêt pour 15 jours mais c'est une durée évidemment temporaire (probable qu'elle se prolongera bien plus longtemps).



Même topo chez les autres (Netflix, Warner...) dont :



- Film The Batman

- The Witcher : Saison 2

- Stranger Things : Saison 4