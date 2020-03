Hello ! Je ne suis pas coutumiers des Souls Like (non pas que je ne les connais pas, mais juste que je ne suis pas très doué), mais ça ne m'empêche pas d'être totalement subjugué par le jeu !J'ai passé 2 heures pour ne pas réussir à terminer la première mission! Mais j'aime beaucoup l'ambiance, le gameplay me semble moins lourd que celui de Dark Souls (je joue au Remastered sur ma Switch) et... L'éditeur de personnage permet de réaliser toutes sortes de Waifus u_u !Bref, je sens qu'il va me falloir au moins 50 heures pour en venir à bout, mais en contrepartie, lorsque l'on avance dans ce jeu, on a une véritable satisfaction...D'ailleurs, par rapport au premier Nioh, je trouve le jeu plus amusant, plus "arcade", plus fluide dans les combos, sans pour autant être un jeu "facile".Bref, avez-vous acheté Nioh 2 (d'ailleurs, un Xbox Game Pass de Sony ça serait sympa pour pouvoir jouer à ces exclus à petit prix pour les joueurs) ? Aimez-vous cette série ? Que pensez-vous du début de votre aventure ?