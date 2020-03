Alors que tout le monde attend la sortie de FF7R, le jeu qui prouve à lui tout seul que SE n'est plus capable de créer un concept original, moi j'attend de jouer au Vraie meilleur JRPG de 2020, un remake bien plus ambitieux et qui tiens sur un jeu lui, et pourtant avec un budget et une équipe 10 fois intérieur.Je parle bien sur de Xenoblade Chronicles DE !!!! Que j'attend de jouer depuis 10 Ans.Ça as été dur de pas se renseigner dessusNe l'attendant pas avant L’Automne, le voir sortir avant serait une très bonne surprise en ce qui concerne, j’espère que Nintendo vas pas parler à confirmer la date dans un ND.