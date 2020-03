Bon, d'habitude, je défends les éditeurs, mais là, ça y est, Dead or Alive 6 vient de me faire péter un câble.







Grossièrement, pour changer la couleur de cheveux de votre perso, faut payer 1€, même si :

- Vous avez acheté le Season Pass

- Vous aviez déjà auparavant acheté cette couleur de cheveux.



Je ne comprends même pas comment on a pu en arriver là, même le Season Pass à 80€, j'ai pas osé l'acheter mais là....



Plus qu'à retourner sur Soul Calibur 6 de mon côté.



Ptain j'suis complètement lessivé là....



13 Tflops.