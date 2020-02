1-Grand Theft Auto V

2-FIFA 20

3-Dragon Ball Z Kakarot

4-Call of Duty Modern Warfare

5-Red Dead Redemption 2

6-Star Wars Jedi Fallen Order

7-Tom Clancy's Rainbow Six Siege

8-EA UFC 3

9-Need For Speed Heat

10-Tekken 7

11-Star Wars Battlefront 2

12-Just Dance 2020

13-NBA 2K20

14-Mario Kart 8 Deluxe*

15-Assassin's Creed Odyssey

16-Marvel's Spider-Man

17-Luigi's Mansion 3*

18-God Of War

19-Mortal Kombat 11

20-Pokémon Épée*

Les ventes de laont augmenté de plus de 17% dans la régionen ce mois de janvier 2020 par rapport à l'année passée selon les chiffres de(Games Sales Data). Les données incluent les ventes physiques de 17 pays et les téléchargements numériques de 16 grands éditeurs dans près de 50 pays.Sur les marchés de détails près de 52% des consoles vendues provenaient de la, la version Neon étant le modèle le plus vendu. Les ventes globales de matériel ont chuté de 15,8% pa rapport à l'an passé, même chose pour les revenus qui ont diminué de 13,1%. Les ventes de la, de laet de laont toutes chuté.Les ventes de logiciels pour les jeux AAA ont augmenté de 1,1% par rapport à 2019 cela représente un peu plus de 15 millions d'unités. C'est dû en grande partie à l'augmentation du dématérialisé qui représente désormais la majorité des ventes avec 8,45 millions de jeux téléchargés (soit 66%). Les ventes physiques ont chuté de 5,6% soit 6,6 millions de jeux vendus en ce mois de janvier (34%).50% des jeux vendus proviennent de la, suivi duavec 18,8%, puis laavec 16,3% et de laavec 11,9%.Le nombre suraurait pu être plus élevé siavait fourni les ventes numériques. En termes de ventes au détail uniquement, lareprésente 47,3% des ventes, suivie de laavec 32,9% et de la XB1 avec 25,1% (les chiffres dune sont pas inclus).Le Royaume-Uni reste le plus grand marché de la régionen termes de ventes de jeux avec 16,1% des ventes. En seconde place vient la France avec 14,5% suivie de l'Allemagne avec 11,8%.Top 20 des jeux les plus vendus (ventes physiques et numériques combinées) pour le mois de janvier 2020: