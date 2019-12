Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









■Le trailer était réalisé avec l'Unreal Engine 4.■Ce premier trailer est comme un aperçu de ce que la nouvelle génération de consoles pourrait offrir en termes d'effets de lumière et d'ombre, ainsi que de réflexions générales de lumière et de traçage des rayons, d'ailleurs DF semble ici impressionné par le jeu de lumière.■Ça tournait en 24 images par seconde avec une résolution réelle de 3840x1608 soit ~74 % du full 3840x2160.■DF pense que même s'il s'agit d'une cinématique pré-rendue tournant sur un PC haut de gamme, là c'est clairement un niveaux de détails, de géométrie, d'éclairage et de techniques de rendu jamais vus sur console.■Pour Alex même si on est pas dans une situation à la KillZone 2 et bien que le rendu graphique semble quasi parfait, il a noté quelques petites imperfections dans le trailer et pense que ça reste malgré tout du target render (rendu cible).■Le ton et l'ambiance de certains environnements rappellent un peu ceux de Death Stranding, bien que mettre Hellblade 2 face au dernier jeu de Kojima Productions démontre ici un véritable saut générationnel.■Le terme in engine signifie que tout ce qu'on a pu voir dans la vidéo peut "théoriquement" être représenté avec le moteur graphique, autrement dit le gameplay pourrait ressembler à cela.■Lors du reveal aux TGA2019, le trailer du jeu a été annoncé comme étant du in-engine, mais DF n'est pas totalement convaincu et selon eux ce n'est pas du temps réel, pour Alex c'est même "trop beau pour être vrai" néanmoins il dit qu'il faudra en voir un peu plus sur le jeu avant de tirer une conclusion ferme et de comprendre comment les développeurs cherchent à exploiter la puissance du GPU de la Xbox Series X avec les nouvelles techniques.■Globalement, il semble assez sceptique pour cette première présentation.