Annoncé mine de rien avec une minuscule vidéo lors des Game Awards, prologue le jeu de PlayerUnknown (derrière PUBG) donne quelques micro-informations sur son mystérieux titre, histoire d'en savoir un peu plus avant les fêtes durant lesquelles on aura évidemment tout oublié.Le très vénérable magazine Forbes a eu l'occasion d'interviewer Brendan Greene (concepteur de PUBG et fondateur du studio) pour essayer d'en savoir plus sur le mystérieux jeu prologue.On vous l'annonce tout de suite, l'homme se contente de répondre le strict minimum pour ne pas en dévoiler trop, forcément :On sait aussi qu'il ne s'agira pas d'un shooter et donc d'un projet radicalement différent qui réclame de nouvelles technologies :