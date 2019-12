Ouais je viens de me poser la question (ouais je me pose des questions parfois).Là ok on l'appelle tranquillement Xbox Series X abrégé XSX (par certains en tous cas).Mais le truc c'est qu'avec ce nom de bagnole on a quand même l'impression qu'ils vont sortir d'autres modèles appelés par exemple Xbox Series S, Xbox Series A, etcD'autant plus qu'il y avait des bruits comme quoi la Scarlett aurait une version complète et une version sans lecteur optique. Et comme le X de Xbox a l'air de se référer au côté plus "gamer" (on l'a vu avec la Xbox One "X" réservé pour le public "gamer") je me suis dit qu'il y aurait peut-être une version A, B, C plus cheap et grand public ou que sais-je qui sortirait simultanément à la version X. Et puis plus tard s'ils refont une console 1.5 comme l'ont été la PS4 Pro et Xbox One X il y aura sûrement une autre lettre (genre Xbox Series S par exemple).Bref tout ça pour dire que là on l'appelle Xbox Series X mais en soit on se réfère à un modèle et quand on voudra se référer à la console dans son entier comment on va l'appeler ? Xbox Series tout court ? ça fait un peu con nan ? Ou bien XS ? J'ai l'impression que le nom de code Scarlett qui commençait donc par un S n'a pas été choisi au hasard et qu'on va être amené à l'appeler Xbox S.Après d'un point de vu officiel j'ai l'impression que son vrai nom c'est juste "Xbox".Mais bon peut-être que je me goure complètement et que le "series" ne fait pas référence aux modèles à venir.La première Xbox s'appelait, la troisièmeet la quatrième... Je me souviens à l'époque de la 360 quand on se disait "la prochaine ils vont quand même pas l'appelerça serait trop con nan ?" Si seulement...Article inutile, j'en convient, mais donc indispensable