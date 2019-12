Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









■Metro Exodus semble tourner en 2160p native.■Possibilité de résolution dynamique, meme si elle semble cohérente et proche du native.■Seul le flou de mouvement dans les options graphiques est présent.■Le jeu tourne en 30fps, mais globalement semble pire que sur la XB1 X (avec des baisses à 21fps).■Problème de framepacing présent.■Metro produit à l'écran des artefacts de compression plus que la plupart des autres jeux en raison de l'obscurité des environnements.■Cette version Stadia semble tenir tete à la version XB1 X visuellement, et est équivalente à du High PC.■Ici pas de tessellation ni d'ombres en Ray Tracing comme on peut le faire sur PC.■Les temps de chargement ne sont pas aussi longs que ceux sur consoles.■Pas de crossplay■Les temps de chargement sont bien meilleurs que sur les consoles.■21 secondes seulement sur Stadia contre 49 sur XB1 X.■Pas de chute de framerate régulière en dessous des 30fps.■Il tourne mieux que les consoles en général.■En revanche le jeu tourne en 1920x1080p, quelle que soit la configuration choisie.■Pas d'options disponibles dans le jeu pour le mode performance/qualité.■La plupart du temps le jeu semble équivalent à la version XB1 X en termes de qualité, mais le feuillage ressemble à la PS4 de base.■Meilleure Occlusion Ambiante mais le DOF et le filtrage de textures sont de moindre qualité.■Généralement plus proche des versions consoles de base PS4/XB1 que les versions mid-gen Pro/X.■Aucune des subtilités de la version PC n'apparaît dans le jeu sur cette version Stadia.■Augmentation de la végétation, amélioration de la tessellation et des modèles de LOD par rapport aux versions consoles.■La latence d'entrée est un problème.■Le jeu tourne en 30fps avec du V-sync mais a les memes problèmes de framepacing de la version PS4 Pro.