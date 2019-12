Animal Crossing: New Horizons







Xenoblade Chronicles: Definitive Edition







Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix







Zelda Breath of The Wild 2







Bayonetta 3







Metroid Prime 4



















- The Outer Worlds

- Darksiders Genesis

- Diablo IV

- Doom Eternal

- Gods & Monsters

- Little Nightmares 2

- One Piece Pirate Warriors 4

- Overwatch 2

- Streets of Rage 4

- No More Heroes 3

- XIII : Remake

- Super Meat Boy : Forever

- Rune Factory 5

- Cris Tales

- Kunai

- Remothered : Broken Porcelain



Même formule, une petite liste des derniers jeux à venir sur la console de Nintendo. D'abord les "exclues" (console) :Il manque certainement des jeux, surtout de ceux dont on a pas la date, bien qu'on ne soit pas à l'abri d'un Nintendo Direct plus tard. Pour ce qui est des tiers on retrouve les mêmes jeux que sur Xbox One X, PS4 Pro et PC RTX, grossièrement :Voilà ce qui nous attend globalement pour ce milieu de génération, sans compter les annonces à venir des Game Awards.