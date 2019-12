J'ai pu aller vite fait dans la boutique SE à Paris qui ouvrait pendant un laps de temps, c'est assez sympa, mais assez restreint niveau goodies, mais on avait plus ou moins l'essentiel, du coup je me suis pris le store en tissu de Nier Automata :et la coussin peluche du MOG qui est assez énorme d'ailleurs :Et pour finir en beauté, je recherchais a un bon prix Time Crisis 4 avec le gun noir jap et pas le gun orange tout dégueulasse, j'ai pu le choper le tout en état neuf pour 60euroBref l'arcade à la maison, même si il y a que 3 jeux concrètement qui profite du Gun3