« Frustration » : voila le mot qui synthétise le plus ma pensée vis-à-vis de ce remake. Car frustré je suis d’avoir autant plaidé le retour d’un des héros de mon enfance que j’estimais avoir encore beaucoup à offrir aujourd’hui condamné à l’autocitation. Bien qu’à effet pervers, le plaisir ressenti reste intact mais sans aucune plus-value digne de le sublimer. Finalement flattée alors qu’il y avait de quoi la raviver, la flamme Medievil symbolise aujourd’hui un immense retour à la case départ fait d’attentes et d’espoirs. Puisqu’il ne reste plus que ça, espérer que ce remake graphique ne soit que le résultat d'un budget anecdotique à l’ambition commerciale jugée en toute connaissance de cause. Un écran de fumée pour permettre un remake réellement ambitieux d’un Medievil 2 à l’avenir et pourquoi pas du sacro-saint Medievil 3 jadis bel et bien dans les tuyaux. Me revoilà déjà a reparti dans un délire purement fanboyesque, mais c’est encore ce que je préfère retenir d’un remake qui flirte plus avec l’énième hommage post mortem qu’avec une véritable résurrection....