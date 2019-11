Yo !Je ne sais pas pour vous, mais... C'est marrant d'échanger des Pokémon sur Gamekyo !Pour cette version de Pokémon, c'est assez simple en fait d'échanger des Pokémon : Il faut que vous définissiez un code (pourquoi pas le 6464 ?) et... La personne qui aura rentré ce code en même temps que vous apparaitra pour des échangesJ'ai récupéré des centaines de Pikachu (par contre, je ne comprends pas, son taux d'apparition n'est pas censé être de 1% ? Ou alors on nous a menti) du coup, si y'en a qui sont intéressé... Ou par d'autres Pokémon. Me faut un Métamorphe pour faire mes Starters se reproduire xD !Bonne chance à tous pour les échanges !J'essaye aussi de maintenir une liste des Pokémon disponible dans une seule des versions, j'ai la version Bouclier pour ma part. Voilà !Utilisez les commentaires plutôt que les messages privé de Gamekyo, le fait que les messages n'apparaissent pas instantanément risque de vous jouer des tours...