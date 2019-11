L’Insider PSErebus, dont les fuites se sont en général avérées plutôt fiables, vient peut-être de torpiller toute la stratégie commerciale de Microsoft et Sony pour leur console Next-Gen en publiant ce qu’il affirme être les dates de sortie et prix des très attendues PlayStation 5 et Xbox Scarlett!



Ainsi, si on savait déjà (de la même source), que la nouvelle Xbox débarquerait le 6 novembre 2020 (du moins aux U.S.A), on apprend grâce à un nouveau tweet qu’elle coûtera pas moins de 499,99$ (soit 499,99€ avec le taux de change « vache à lait » vidéoludique).



Mais ce n'est pas tout ! Selon lui la PS5 sortirait le 20 novembre et au même prix.



Bon l'insider se foule pas trop, c'était plus ou moins ce que pas mal de personnes supposées. Maintenant reste à voir si tout cela est vrai bien entendu.



https://mobile.twitter.com/PSErebus/status/1196654395070582784