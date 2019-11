Bon si vous êtes là et que vous n'avez pas terminé le jeu, dégagez, ça vous gâcherait la fin !



Bon, si vous avez terminé le jeu, avez-vous compris tout comme moi que :



- Cliff c'est notre père

- Les souvenirs du bébés sont en réalités les notre

- On est le père de LOU

- Sam ne sera plus jamais lié aux UCA et ne fera plus de livraison et vivra librement

- Le Death Stranding arrivera tout de même, mais plus tard (sous entendu toutes choses à un début et une fin, y compris la vie sur Terre)

- Amélie en fait c'est... Une forme de déesse (dans le sens dieu hein, je parle pas de son ASS là) ? Nan ? Elle a le pouvoir de tout détruire, mais d'un autre côté, elle ne peut pas arrêter la destruction donc son rôle est juste de... Regarder ce qu'il se passe ?



On finit par les 4 dernières heures de jeu pour ceux qui veulent y retrouver des infos :





Ptain j'ai terminé le jeu et il continue de me retourner le cerveau xD ! Mais l'histoire est passionnante !