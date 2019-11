Salut à tous , juste un petit article pour dire qu'en dehors de l aspect graphique et du manque de la moitié des Pokémons, le jeu est vraiment sympa et on retrouve le feeling des anciennes versions pré-gen 6 !Je dispose de la version Bouclier et si vous souhaitez échanger ou faire des combats je vous laisse mon code ami :5813-8811-8017