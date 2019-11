Jamais deux sans trois, le site Let’s Go Digital nous revient avec un tout nouveau brevet sous la main fraichement débusqué par le site néerlandais, les mêmes qui avaient révélé les premières images du devkit dédiées à la PS5.C’est une question à laquelle nous ne pourrons hélas pas répondre mais il est évident que cette cartouche sera à destination du jeux vidéo.En effet, lorsque nous regardons de plus prêt ce brevet nous pouvons apercevoir quelques éléments démontrant que ce dernier serait bel et bien à destination de la marque PlayStation. Pour commencer, la classification de ce brevet appartient à la classe internationale 14.99. Ce qui désigne la catégorie des “accessoires de jeux électroniques” mais ce n’est pas tout. La personne derrière ce brevet n’est autre que le directeur artistique principal de Sony Interactive Entertainment et responsable de l’ensemble des produits liés à la marque PlayStation, Monsieur Yujin Morisawa.À noter que ce brevet a été déposé le 26 Juin dernier au Brésil auprès du même organisme recensant les brevets du devkit de la PS5, l’INPI (Institut national de la propriété industrielle).Bien que la PS Vita n’ait clairement pas rencontrée le succès escompté par Sony et que la firme nippone avait déjà fait savoir en 2017 ne plus vouloir développer de console portables à l’avenir. Il n’est pas impossible que les plans aient changés, voyant le succès de la Switch notamment ou encore de par le changement de direction en profondeur chez PlayStation. D’un autre côté, on pourrait se dire dans ce cas pourquoi Sony n’a pas décidé de conserver son fervent défenseur de la PS Vita qu’était Gio Corsi.Il ne nous reste plus qu’à patienter quelques semaines ou mois afin de savoir la destination de ces fameuses cartouches de jeux mad in Sony.Et selon vous alors, à quoi servira ces cartouches ?