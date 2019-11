Je commence le Chapitre 3 et je vais pas parler du jeu en soit ou de son concept mais plutôt de la difficulté. en voyant les Trailers on pouvait s'attendre à un monde rude, avec un environnement très hostile pour le joueur entre l'environnement avec des éboulements de rochers, montagne enneigé ou il faudra gérer sa chaleur corporelle, des rivières avec du courant très forts, une physique et gestion de poids réalistes ou il faut jauger le poids en se penchant de gauche à droite etc... Je m'attendais réellement à ça en voyant les premiers trailers de Gameplay. Je me suis mis en difficile dès le début ( parce que je suis un ouf moi) et là ça fait depuis le début soit environ 6-7 heures de jeu que j'ai pas rendu une mission en dessous du rang "S" qui est le meilleur rang possible ( logiquement ) Je ressens absolument pas le moindre challenge dans l'Open World, l'environnement n'influence pas sur ma progression ou mon Gameplay, je ressens pas de tension en présence des échoués ( alors je sais pas si j'ai un don inné pour faire des livraisons ) mais à aucuns moment j'ai ressentis une contrainte dans le poids des livraisons ( je joue en maintenant L2 + R2 enfoncé ) ce qui fait du coup que Sam qu'il porte 50 ou 100 kgs reste stable sur ses appuis donc > impossible de trébucher... déjà je trouve ce choix étrange car ça nique tout l'intérêt de répartir de poids de gauche à droite ça rend le jeu beaucoup trop facile j'ai jamais endommagé un colis. Ensuite un autre "obstacle" que j'ai rencontré ce sont les échoués ( alors là papa de MGS on pouvait s'attendre à de l'infiltration poussé et ça semblait plutôt donner des moments de tensions dans les trailers ) mais là encore au final il suffit de s'accroupir, avancer doucement et retenir sa respiration et il y a aucuns soucis j'ai déjà passé quelques-vagues je ne me suis jamais fait prendre il m'est même arrivé de tracer au milieu des échoués en moto sans m'en soucier ( je ressens aucune menace ) le fait amusant aussi c'est qu'on nous explique qu'il fait retenir sa respiration et ne pas faire de bruit en présence des échoué mais BB pleurs et on se dit bah merde il va attirer les échoués sur nous... mais j'ai remarqué que ça n'a aucune incidence sur le gameplay ( c'est comme dans MGS V quand on prenait pas de douche, donc on finissait par puer et attirer des mouches qui étaient censer faire du bruit pendant les phases d'infiltration mais ça n'avait aucune influence non plus... ) Au final j'ai l'impression de voir un MGS V bis au bout de 6-7 heures de jeu, je ressens ni challenge, ni tension, j'ai l'impression de toujours faire la même chose dans un décors répétitif qui ressemble à l'Islande... pour l'instant le plus gros challenge que j'ai affronté c'est d'avoir passé 5 min à essayé de placer une échelle à un endroit pourtant cohérent mais je pouvais pas, par contre je pouvait placer mon échelle quelques mètres à côté à un endroit impracticable. C'est un peu pour l'instant mon expérience et ressentis de Death Stranding. Je voulais savoir pour ceux qui sont plus loins ou l'ont carrément terminé avez-vous ressentis à un moment donné une tension ou du challenge ? Je me dis que 6-7 heures c'est encore le début du jeu et que ça va finir par évoluer et devenir plus difficile ( même si pour l'instant j'ai l'impression que plus j'avance et plus je débloque des features pour me faciliter la vie que je trouvais déjà extrêmement facile c'est bizarre à expliquer... )