Confirmé en juin dernier par Phil Spencer lui-même, le X0 est de retour cette année avec le X019 à Londres.Nous évoquions ce matin Age of Empire 4 et éventuellement un jeu surprise de Compulsion Games la semaine dernière.Une chose est sûre, il y aura des surprises, ainsi que de grosses annonces sur xCloud.Peut-être la fin de la bêta, l’ouverture du service sur de nouveaux territoires ou encore une date de sortie effective avec un prix communiqué.Je sens que Microsoft va passer la deuxième làla suite sur xboxygen..

