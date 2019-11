Hello ! Nos confrères de chez Gh0stcrawl3r Gaming ont eu la chance de jouer à Need For Speed Heat, l'occasion de découvrir les premières minutes du jeu ^^ !







Et je dois vous avouer que ce que je vois ne m'enchante pas forcément... Ca me rappelle Need For Speed Pro Street, le côté réaliste en moins. J'en viens presque à préférer Asphalt 9, et ça me fait mal de dire ça...



Je compte tout de même donner sa chance au jeu, mais sûrement pas à 69,99 €... Et le Origin Access Premier n'étant disponible que sur PC, je pense que ça ne sera pas avant l'année prochaine du coup ^^' !