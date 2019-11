Aspen sur Twitch : https://www.twitch.tv/aspen Aspen sur Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPrWwYRITOFC010fkXZ0Glw Vidéo complète : https://www.twitch.tv/videos/502670346 HelloVoici 2 extraits du live d'Aspen, streameuse "healer" d'Overwatch, permettant de voir la première mission complète d'Overwatch 2, ainsi que ce fameux mode Push :Première remarque : les missions semblent être très similaire à ce que l'on a déjà eu en PVE dans le premier Overwatch, avec une longueur qui me semble assez similaire mais bien entendu moins de linéarité puisque les cartes ont été conçue pour du PVE. Le tout est en revanche très scénarisé, ce qui devrait plaire au plus grand nombre... Mais, de mon côté, ça me donne quand même la sensation de faire face à une grosse extension (ça aurait peut être même été la meilleure option pour la vendre ?).Le mode PVP "Push" lui, ressemble à une variante à mi chemin entre le mode Payload et le mode KOTH. Il semble être plus équilibré que le mode Payload habituel, et j'ai hâte de faire des parties dessus =o) !En tous cas, curieusement, même si j'adore l'idée d'avoir un mode scénarisé dans Overwatch 2, c'est surtout le mode Push que j'ai envie d'essayer... Même si je sens que comme toutes les cartes ajoutées au jeu, on risque de très vite s'y habituer.Je me pose également des questions sur le business modèle, mais si Overwatch 2 intègre le PVP d'Overwatch, je ne vois qu'un Business Modèle possible : celui de "Destiny 2", avec un jeu à racheter, et l'accès à tout ce que l'on a débloqué dans le premier Overwatch (avec un prix fort de 50 à 60 € du coup). Est-ce que cela relancera la hype Overwatch ? Je ne sais pas... J'ai l'impression que ça risque de faire un feu de paille sans forcément amener de nouveaux joueurs sur le jeu ^^' ! A moins que l'on ait de grosses surprises sur le business modèle autour du jeu (un Battlepass pour le PvE ?). Bref, on va continuer à checker les infos sur le jeu !