Note de Sora78

: C'est mon cas, l'orchestre avec Bear McCreary en chef d'orchestre, la mise en scène, les annonces de Days Gone, God Of War, Spider-Man, Death Stranding, des dates et du gameplay pour The Last Guardian et Horizon Zero Dawn, l'annonce du retour de Crash Bandicoot pour un remaster deluxe, pleins de belles expériences VR à venir dont Reisdent Evil VII, etc... pour moi c'est un événement bien supérieur à l'E3 2015... Historique 2.0: Et évidemment le Directeur Technique de Bluepoint, Peter Dalton, vient de retweeter l'article.