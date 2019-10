Je dois préciser que le titre "Arkham Legacy" pourrait changer. L'information date un peu. Mais le sujet du jeu, la famille ainsi que tout le reste, sont les éléments importants à retenir. Je ne suis pas certain de quand aura lieu l'annonce. C'est plausible que ça se passe durant les Game Awards 2019, ou le cas échéant, n'importe quand l'année prochaine. Des détails sur Batman Arkham Legacy : Il y a la Cour des Hiboux et toute la (Bat)family jouable. Je n'en sais pas beaucoup en ce qui concerne le gameplay ou les plateformes qui l’accueilleront. Avant d'arrêter de parler de ce jeu pour le moment, j'ai pensé qu'il fallait que je clarifie ce que je savais.

posted the 10/23/2019 at 07:48 AM by gantzeur