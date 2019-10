Let's Play

Voilà. J'en ai marre de me faire traiter de Bambi et je voulais savoir si parmi vous, il y en a qui peuvent me donner des conseils pour m'améliorer sur Fortnite dans sa version Nintendo Switch ?







Je me fais démonter par des gamins de 12 ans, c'est inacceptable :'( !



Bon, plus sérieusement, étant donné la taille du phénomène, et que malgré ce Chapitre 2, je n'arrive VRAIMENT pas à avoir du plaisir à jouer à ce jeu (sur Switch, PC Gamer de la Mort, Xbox One X, tout ce que vous voulez), je me demandais si OUI ou NON il y a des joueurs de Fortnite sur Gamekyo ? C'est juste pour savoir si Fortnite c'est qu'un jeu pour les plus jeunes sur Switch et Smartphone ou s'il y a des joueurs un peu plus sérieux et matures (hors CODE CREATEUR sur Youtube quoi).