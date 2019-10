Voici quelques musiques de jeux ou animes Nintendo dont certains j'aime écouter de temps en temps, avec les différents chanteurs et groupes.



F-Zero GP Legend - The Meaning of Truth (Opening Theme)

Par Hiro-X





Super Mario Odyssey - Jump Super Star

Par Kate Higgins





Astral Chain - Dark Female Hero

Par Bevery





Fire Emblem: Three Houses - Lady of Hresvelg

Par Caro





Fire Emblem Fates - Lost in Thoughts All Alone

Par Rena Strober





Fire Emblem Awakening - Conquest

Par Yu Kobayashi





Animal Crossing -

Par Taeko Ohnuki





Pikmin - Ai no Uta -

Par Strawberry Flower





Kirby - Kirby!

Par Asakawa Hiroko.





Mother 3 - "We Missed You - Theme of Love"

Par Taeko Ohnuki





Xenoblade - Beyond the Sky (Ending Theme)

Par Sarah Àlainn





Version japonaise:

Egalement chanté par Sarah Àlainn





Xenoblade X - Melancholia

Par Aimee Blackschleger et David Whitaker