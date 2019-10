Et oui Super Mario Sunshine à 17 ans aujourd'hui, il est sortit le 4 octobre 2002. Un Mario qui a pas mal divisé les joueurs à cause de son ambiance vacance et de sa pompe à eau, le fameux J.E.T. Mais malgré tout il reste l'un des meilleurs jeu de la GameCube, avec ses magnifiques graphismes, non mais l'eau quoi ! Ça m'avait bluffer à l'époque et même encore aujourd'hui je la trouve impressionnante !



La distance d'affichage du titre était aussi assez incroyable, on voyait super loin et j'aimais bien cet aspect "concordance entre les mondes" genre de la Colline Bianco on pouvait voir le Port Ricco et du Port Ricco Gelato Les Flots etc ect...



Maintenant voilà, même si j'ai beaucoup aimé ce jeu, ce n'est pas mon Mario 3D préféré et ce pour plusieurs raisons. Déjà je trouve qu'il y'a trop de remplissage, notamment avec les pièces bleues qui sont clairement la pour rallonger la durée de vie artificiellement. En vérité ya grosso modo 50 soleil "intéressant" à choper le reste c'est vraiment du remplissage. Sans compter qu'en plus certains se répète beaucoup, notamment quand il faut poursuivre Anti Mario ou faire la course avec le Pianta rose.



Enfin bref je suis pas là pour faire le test du jeu x) mais juste pour lui souhaiter un joyeux anniversaire car ça reste malgré tout un excellent jeu.