Comme il le fait systématiquement à l'approche de la sortie d'un de ses titres, le Ryu Ga Gotoku a débuté la mise en ligne d'une série de vidéos dans lesquelles il présente un à un les comédiens qui prêtent leur voix à un personnage de Yakuza : Like a Dragon. Une de ces vidéos permet d'apprendre que le personnage de Koichi Adachi, policier déchu qui accompagne Ichiban Kasuga dans sa quête, est doublé en japonais par Akio Ôtsuka.Comédien de doublage extrêmement prolifique, Akio Ôtsuka a participé à d'innombrables dessin animés. Et s'il a également beaucoup travaillé sur des jeux vidéo, on retiendra ses rôles dans la série des Metal Gear Solid. Il y incarnait en effet Solid Snake, Solidus, Naked Snake, Big Boss, Old Snake ou encore Venom Snake. Et sa collaboration avec Hideo Kojima ne s'arrête pas là puisqu'il incarnera également Die-Hardman dans Death Stranding. Le Ryu Ga Gotoku Studio ne s'est donc pas alloué les services de n'importe qui pour camper ce second rôle. Et si les pratiques habituelles sont respectées, les joueurs occidentaux devraient pouvoir profiter de sa performance eux aussi.Bonus : Les personnages joué par Akio Otsuka