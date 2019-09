Minasan, kon'nichiwa ! Désolé pour le putaclick, mais j'ai croisé une japonaises ayant vécu à Hawaii vraiment interessante, sachant qu'en fait, au Japon, la plupart des japonais ne parlent pas français (au point que certains ne comprennent même pas "who is she" en pointant du doigt un Youtuber sur une scène japonaise). Bref, Cosjapa vous propose d'apprendre des mots en japonais tout en se cosplayant à chaque vidéo. Elle vient de lancer ça et si vous pouviez la soutenir en vous abonnant (enfin si ça vous plait bien sûr), n'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire et un pouce bleu pour l'encourager dans ses vidéos. Ce n'est pas grand chose pour vous, mais pour une Youtubeuse avec aussi peu d'abonnés (74 en ce moment...), ça peut grandement l'encourager. ABONNEZ-VOUS KUDASAIJe vous remercie par avance, de mon côté j'upload les vidéos de gameplay (dont du Yakuza 7 les gars j'suis tellement fier) sur la chaîne Youtube.Je ferais également un article sur elle plus tard je pense, pourquoi pas une interview