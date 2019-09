Je suis actuellement à l'Acte 2 ( qui est très long je trouve ) mais jusque là j'ai du mal à vraiment accrocher pour quelque-chose de très important pour moi le Rythme... C'est un Gears bien plus cinématographique j'ai plus l'impression de marcher et écouter des dialogues ( qui font plus remplissage qu'autre chose ) on est aussi plus souvent couper par des cinématiques le rythme est complètement haché et là je suis à l'Acte 2 actuellement avec la Zone plus ouverte et le Skiff et je trouve cette partie pas intéressante c'est assez vide, il se passe rien pendant les trajets, le level design est sommaire, la DA est en dent de scie et je trouve la disposition des arbres / roches très artificiel parfois on en ramasse pleins la gueule avec des effets de lumières sublimes, des textures ultra détaillées dans les endroits clos, c'est vraiment magnifique, le Sound Design est Incroyable de ce côté rien à dire, le Gameplay c'est a ce jour le meilleur Gameplay de TPS que j'ai jamais touché et l'ajout de Jack dans les combats c'est vraiment excellent ( Flasher les ennemies, aller chercher des armes sur les champs de batailles, électrocuter etc... ) l'OST de Ramin Djawadi est sublimeLà aussi de ce que j'ai entendu rien à dire, le 4K / 60 est un régale c'est a ce jour avec la plus grosse claque technique que je me suis mangé sur consoles mais voilà la campagne j'ai vraiment du mal à rentrer dedans j'espère que ça ira mieux par la suite je vais me forcer a continuer et j'ai pas non plus essayé la Campagne en Coop ou en Splitté ce qui peut fournir une expérience différente également, pour ce qui est du mode Versus / Horde / Escape / Map Builder je pourrai encore pas en parler j'ai pas testé suffisamment voir pas du tout ces modes pour le moment.