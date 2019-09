Voila juste une tite question pour ceux qui ont fini le Gears 5, attention ça spoil donc ceux n'ayant pas fait le jeu vous etes prevenu : Vous auriez des conseils pour battre le gros machin la,Matriarch?en solo.Le gros truc qui tombe dans la glace et apres faut essayer de le toucher dans le dos.

posted the 09/06/2019 at 02:43 PM by kurosama