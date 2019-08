J'ai découvert aujourd'hui Skybolt Zack sur Nintendo Switch et PC, et le jeu est juste excellent! En gros, vous vous souvenez des phases "radiocommandées" de Sonic avec les anneaux ? Et bien... Skybolt Zack, c'est ça, mais puissance mille! Voici une phase de gameplay tournée durant la Gameplay (sorry pour le sound, c'était pas vraiment prévu).Au passage les dev sont ultra sympa... Et voici un trailer "propre" du jeuN'hésitez pas à vous rendre sur le Twitter (ou Facebook) du jeu pour leur faire un petit coucou et dire si vous êtes hypé (ou pas) par le jeu ! https://twitter.com/SkyboltZack