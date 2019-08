On continue donc le top manga , je met le TOP 5 (TOP 50 dispo en lien source)Semaine du 29 juillet au 4 août 2019Premier au classement donc nous retrouvons Boku no Hero Academia(My Hero Academia en France) , l'histoire de ce manga suit les aventures de Izuku Midoriya, l'un des rares humains ne possédant pas d'alter( 80 % de la population mondiale possède des super-pouvoirs), qui rêve pourtant de rejoindre la filière super-héroïque de la grande académie Yuei , il y a actuellement eu 3 saisons de 25 épisodes(la 3ème saison et un film d'animation aussi(jl'ai trouvé nul)Cet série etais numéro 2 des meilleures ventes Manga de l’année 2018 (6 718 185 exemplaires cumulé) derrière One Piece ( Numéro 1 des ventes depuis 10 ans d’affilée au Japon.)Cette semaine le numéro deux est donc Yakusoku no Neverland (Promised Neverland en France) superbe animé de 12 épisodes la saison 2 est annoncé pour 2020.Emma et ses amis, tous orphelins, ont été placés dans un établissement spécialisé lorsqu'ils étaient tout jeunes. Bien que leur liberté soit limitée et que les règles soient parfois un peu strictes, ils mènent une vie agréable tous ensemble et la femme qui s'occupe d'eux leur offre tout l'amour qu'une mère pourrait offrir à ses enfants.si vous voulez découvrir le manga ou animéSinon en scan il y a 144 chapitres à ce jour(y'a des trucs de fada en ce moment en scans), personnellement j'adore si vous avez des questions ou quoi commsPour cloturer ce podium Rurouni Kenshin(Kenshin le vagabond en France) un résume très simplifié ca donne:Kenshin Himura, dit “Battosaï”, fut le plus célèbre des assassins qui contribuèrent à la restauration de Meiji. Après l’avènement de cette nouvelle ère et la fin de la guerre civile, le patriote Kenshin disparut de la circulation.Quelques années plus tard, en 1878, à Tokyo, un homme sème la mort et terrorise la population. Il dit être Battosaï l’Assassin. Un soir, une jeune femme, Kaoru Kamiya, tente de mettre fin à ses agissements. L’homme bafoue le nom de son dojo. Mais elle est blessée et ne doit son salut qu’à l’intervention d’un vagabond nommé Kenshin. Elle ne se doute pas encore qu’elle vient de faire la connaissance du vrai Battosaï. Notre homme, après la mort de sa femme, a décidé de changer de vie et s’est juré de ne plus tuer personne. Son arme, un sabre à lame inversée, a d’ailleurs peu de chance a priori de trancher qui que ce soit.Kenshin décide de se lancer sur les traces de celui qui bafoue son nom.Mais la sérialisation du manga est finis en 28 volumes en 1999 que fait'il dans ce top donc ? c'est en fait un roman (le troisième donc), jtrouve pas plus d'infos mais si jm'en tiens au roman de Naruto que j'ai lus par exemple ça permet d'entendre l'univers par contre c'est un roman donc que de mots , zéro dessins.Maintenant place au quatrième du classement Gintama avec son tome 77 qui marque la fin de sa sérialisation la fameuse saga comique tire donc sa révérence , en gros Dans un Japon mi-médiéval, mi-futuriste, des extraterrestres, les Amanto, débarquent sur Terre. Forts de leur supériorité technologique, ils vont imposer leur loi et tout samouraï devra se défaire de son sabre... C'en est donc fini de l'âme du guerrier samouraï !C'est compter sans Gintoki Sakata !Au final l'animé s'est arrêter avec 367 épisodes , 2 films d'animations et 7 romans !Sa cover est d'ailleurs une référence au premier tome sortie comme montré plus haut !Fin de top avec du Dragon Ball SUPER qui réalise un score moyens(bien qu'il soit dans le top 5 ,d'autre tome ont démarrais a presque 150K), a voir sur le long terme, le tome 10 débute le nouvel arc avec la patrouille galactique donc.Pour ceux qui savent pas Dragon Ball SUPER est la suite de Dragon Ball qui se terminais avec la fin de Buu(ouais je spoil qu'il meurt) la sérialisation a repris depuis 2015 avec Toyotaro au dessin, Toriyama envois la trame de l'histoire et corrige les case, l'animé a étais lancer dans la même période et s'est arrêter au bout de 131 épisodes pas de nouvelles de la reprise pour l'instant.En 2018 un film consacrer a Broly est sortis avec un succès mondial(Quoi qu'il aurait pu faire un plus gros score au japon) , un nouveaux film est d'ailleurs en production.La série est en 2019 aussi bien pour la TOEI que BANDAI la série numéro un en revenue bien que l'animé ce soit arrêter en 2018.BEASTARS en trailer pour le future animé qui a une date pour octobre malheureusement ce sera en 3D CGI!Synopsisans un monde peuplé d’animaux anthropomorphes, herbivores et carnivores coexistent difficilement. Pour les adolescents de l’institut Cherryton, la vie scolaire est remplie d’espoir, de romance, de méfiance et de malaise.Nous suivons le quotidien de Legosi le loup au cœur doux malgré son apparence menaçante, et membre du club de théâtre.Habitué à la discrimination, il tente de réprimer ses pulsions.Un jour, un de ces amis est retrouvé mort au sein du campus, ce qui créé un climat de terreur dans lequel chaque animal fait ressortir ses instincts primaires pour survivre. Et comme si cela ne suffisait pas, c’est toute la société qui est en ébullition.Un deuxième film d'animation va sortir au Japon pour Boku no Hero Academia voila le trailer: