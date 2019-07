"Une semaine normale de travail pour[QA] était de 10 h à 22 h six jours par semaine et nous n'avions pas vraiment le choix ", ont-ils expliqué. "Parfois, on restait jusqu'à minuit ou 1 h du matin. À la fin de[Uncharted 4], nous avons commencé à faire des semaines de travail de sept jours pendant un certain temps et nous avons même fait des quarts de 24 heures où nous arrivions à 10 h et repartions à 10 h le lendemain. Je n'ai pas vraiment eu de vie en dehors du travail pendant 8 à 9 mois pendant la crunch."

"Je pense que c'est l'un des plus gros problèmes là-bas", a dit[la source]. "Les gens continuent à travailler jusqu'à 1 h du matin sur ces projets et personne de la haute direction n'a semblé faire le moindre effort pour dire qu'on ne devrait pas faire ça."

"Je me souviens d'une fois, vers la fin du crunch, quand tout le monde se débattait, l'équipe d'animation a reçu un mail de l'une des pistes d'animation qui disait, et je paraphrase : " Oui, évidemment les rumeurs sont vraies. On travaille dur ici à Naughty Dog. Mais continuez à pousser les gars ! Ça en vaudra la peine."

"Alors de mon point de vue sur le crunch chez Naughty Dog : La vérité est plus grise que noir et blanc", a déclaré quelqu'un qui a travaillé au studio pendant plusieurs années sur plusieurs jeux récents. "Il n'y a pas de mandat officiel pour le crunch. Cependant, la pression des pairs peut être considérable. Et cela peut inclure la pression des pairs exercée par les personnes qui sont effectivement vos gestionnaires. La pression des pairs provient du fait qu'une équipe de personnes brillantes, talentueuses et dévouées travaillent d'arrache-pied sur un projet. ."