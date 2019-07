C'est un cas assez rare dans le domaine de la japanimation (hors gros mastodontes) mais Promare du studio Trigger (Kill La Kill) aura le droit a une veritable sortie ciné en France (et uniquement en VOSTFR) avec plusieurs seances par jours tout les jours et ceci meme en Province.La liste des cinema ci-dessous, sachant que d'autres viendront plus tard.Trailer en VOSTFR

posted the 07/21/2019 at 11:24 AM by guiguif