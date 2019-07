OST

vert sombre

Amis chasseurs je sais que vous en rêviez depuis longtemps et bien sachez quel'a fait: un (double) vinyle de l'OST desortira cet automne!Cette superbe bande son sera matérialisée sous 2 éditions différentes, une édition limitée et une édition deluxe chacune au prix de 33£ (soit 37€, comptez 12€ de plus pour une livraison en France). Les détails de ce qu'elles contiendront:- 21 pistes- 2 vinyles 180g (pour l'édition limitée, sinon- un poster double face 12"- une couverture ouvrante deluxe